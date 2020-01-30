Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
119,323.20
Altın
1,575.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ depreminde yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açıldığı bildirildi.

Kemal Karadağ   | 30.01.2020
Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan yapıda da bir vatandaşın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir."

Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ve evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi
MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı