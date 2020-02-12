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Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 12.02.2020
Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görevlendirildiği bildirilen kararda, bu kapsamda valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve özel bankalar nezdinde açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağı kaydedildi.



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