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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları: Şehit Fethi Sekin Külliyesi, Elazığ Belediyesince bu yıl inşa edilecektir

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projesi hazır olan Şehit Fethi Sekin Külliyesi için ihale yapılacağını, inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

İsmail Şen   | 21.02.2021
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları: Şehit Fethi Sekin Külliyesi, Elazığ Belediyesince bu yıl inşa edilecektir

Elazığ

Şerifoğulları, Şehit Fethi Sekin Külliyesi ile ilgili bir gazetede yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin anısına, memleketi Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bir sivil toplum örgütü tarafından külliye inşası için çalışma başlatıldığını anımsattı.

Külliyenin yapımına 1 Ocak 2019'da yüklenici firma tarafından başlandığını anımsatan Şerifoğulları, söz konusu sivil toplum örgütünün yüklenici firmaya ödeme yapmaması nedeniyle külliyenin inşaatına ara verildiğini hatırlattı.

Bu gelişmeler üzerine Elazığ Belediyesi olarak sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Külliye inşaatına ilişkin Doğancık Köyü Muhtarlığı ile bir protokol yapılarak 3 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalara başlanmış ancak açılan alacak davasına ilişkin Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 12 Ağustos 2020 tarihli yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Belediye olarak yargı sürecinin devam etmesi ve konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak şehidimizin ailesiyle de görüşmeler yapılmış, bunun neticesinde Baskil Kaymakamlığı, Baskil Milli Emlak Şefliği ve Elazığ İl Özel İdaresi ile görüşmeler gerçekleştirilerek Doğancık köyünde yeni yer tahsisi için çalışmalar başlatılmıştır."

Şerifoğulları, yürütülen çalışmalar neticesinde Özel İdareye ait bir alanın Elazığ Belediyesine devrinin geçen hafta yapıldığını kaydederek, "Projesi hazır olan külliye inşasına ilişkin ihale 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Elazığ Belediyesi olarak kahraman şehidimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, gerekli çalışmaları yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehit Fethi Sekin Külliyesi, Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

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