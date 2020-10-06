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Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Fatih Çakmak   | 06.10.2020
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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