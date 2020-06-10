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Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için nükleer mühendislik alanında eğitim alan 53 kişi, iş başı yaptı.

Sezgin Pancar   | 10.06.2020
Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk mühendis adayları, Personel Yetiştirme Programı kapsamında eğitim aldıkları Rusya’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’den mezun oldu.

Çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ardından işe başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, genç mezunların büyük potansiyele sahip olduklarını belirterek, "Onlar, kendi ülkelerine katkı sunmak, ülkelerinin refahı için çalışmak isteyen yetenekli çocuklar. Biz de onlara, 'Hoş geldiniz' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov da personel yetiştirme programının Hükümetlerarası Anlaşma'nın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

NGS projesinin aktif olduğunu vurgulayan Frolov, "Şirketimiz, işe yeni başlayanları karşılamaktan memnuniyet duyuyor. Onların bizim büyük ve sıcak ekibimize hızla adapte olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Mühendislerden Ömer Boyraz da 7 yıllık eğitimin ardından büyük bir projede çalışmanın gurur verici olduğunu aktardı.


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