Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ankara
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.