Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığından, "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklaması yapıldı.
Ankara
Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. pic.twitter.com/SLrw284DL9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.