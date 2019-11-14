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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da konuşuyor
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Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından, "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklaması yapıldı.

Esin Işık   | 14.11.2019
Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ankara

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladığı bildirildi. 

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