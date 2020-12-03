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Türkiye, Yılın Fotoğrafları 2020

Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Dinar, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde Onur Çoban’ın Edirne’de çektiği bazı sığınmacılar sınırdaki teli keserek geçmeye çalıştığı fotoğrafı seçti.

Salih Baran   | 03.12.2020
Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu

Edirne

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Kentin tanıtımı için çok sayıda televizyon programına konuk ve habere konu olmasıyla "tanıtım ve turizm elçisi" olarak da bilinen Dinar, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Dinar haber kategorisinde Onur Çoban’ın Edirne’de sığınmacı hareketliliği sırasında çektiği bazı sığınmacılar sınırdaki teli keserek geçmeye çalıştığı fotoğrafı seçti. 


Yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu’nun Nuruosmaniye Camisi’nin dezenfekte edilirken çektiği fotoğrafı, spor dalında da Okan Coşkun'un kaydettiği "Futbol özlemi" adlı fotoğrafı oyladı. 

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