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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan kişilerin FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında "şerh kaydı" bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C, albay C.A, yüzbaşı F.M.A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.

Salih Baran   | 25.02.2021
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne

Edirne'de mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sınırdan yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişilerin FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında "şerh kaydı" bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C, albay C.A, yüzbaşı F.M.A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.

Zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.


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