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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.03.2021
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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