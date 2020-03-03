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Edirne'de göçmen çocuklardan 'sınırları açın' çağrısı

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.

Gökhan Zobar   | 03.03.2020
Edirne'de göçmen çocuklardan 'sınırları açın' çağrısı

Edirne

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce düzensiz göçmen, Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri ve kara hattını geçmeye çalışıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yer alan Doyran köyünde bekleyişlerini sürdüren çocukların öncülüğündeki düzensiz göçmenlerden oluşan grup, sınırı çizen Meriç Nehri'ne doğru yürüyerek, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" pankartı açtı.

Afganistanlı 9 yaşındaki Esma Yusufi, tek isteklerinin Avrupa'ya geçmek olduğunu belirtti.

Ülkelerindeki zor şartlar nedeniyle yollara düştüklerini anlatan Yusufi, "Bizler de insanız. Biz sadece Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kötü durumda onlar olsaydı, bizler onlara yardım ederdik." dedi.

Pakistanlı 11 yaşındaki Muhammed Şerifi de zor şartlarda sınırı geçmeye çalıştıklarını belirterek, "Geceler çok soğuk, uyuyamıyoruz. Hepimiz korkuyoruz. Kapılar açılsın. Biz Avrupa'ya geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Suriyeli 11 yaşındaki Mustafa El Muhammed de Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uyguladığını aktardı.

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