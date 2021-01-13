Edirne'de aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı
Edirne'de Tunca Nehri'nin yola taşması sonucu aracında mahsur kalan kişi ile sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edirne
Edirne'de etkili olan sağanak sonrası debisi 20 kat artan Tunca Nehri'nin taşması sonucu Hatipköy, Büyükimailçe, Değirmenyeni ve Avarız köylerinde bazı yolların bir kısmı ve ekili tarım arazileri suyla doldu.
DSİ ekipleri, taşkın nedeniyle nehir yataklarında akışı zorlaştıran ağaç dallarını temizliyor, bazı alanlara kumdan setler yapıyor.
Değirmenyeni köyündeki temizlik sırasında nehirden çıkarılan kütükler de köylüler tarafından yakacak olarak kullanılmak üzere alınıyor.
Köy sakinlerinden İsmail Çekiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her taşkın tehdidinde tedirgin olduklarını, bu nedenle Suakacağı Barajı'nın yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Öte yandan, debisi sabah saatlerinde kısmen düşen nehirde, son olarak debi 211 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Tunca Nehri, yağışın ardından 24 saatte debisinin 20 kat artması nedeniyle yükselmişti.
Tunca Nehri'nde "kırmızı", Meriç Nehri'nde ise "sarı" ikaz durumu sürüyor.
Suların ortasında kalan kişi kurtarıldı
Edirne'de Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, dönüşte Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı.
Minibüsün yarısına kadar su dolması nedeniyle aracın üstüne çıkarak yardım bekleyen görevlinin çağrısına AFAD yetişti.
Mahsur kalan kişi botla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar kurtarıldı
Ekipler, Kocasinan Mahallesi Avrupa Kent mevkisinde taşan derenin kenarında bulunan bir evde de 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi kurtardı.
AFAD ekipleri, Tunca Nehri'nin Sarayaiçi mevkisinde taşması sonucu buradaki ve Tavuk Ormanı bölgesindeki sokak hayvanlarını botlarla güvenli bölgelere götürdü.
Ekipler, taşkın nedeniyle yolda mahsur kalan bir aracı da kurtardı.
Mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Sağanak nedeniyle Sarayiçi mevkisinde Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Tavuk Ormanı bölgesinde yaşayan sokak hayvanları mahsur kaldı.
AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, adaya botlarla ulaşarak mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.