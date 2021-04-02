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Edirne'de 1 haftada Avrupa'ya kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı

Salih Baran   | 02.04.2021
Edirne'de 1 haftada Avrupa'ya kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve "Hudut Kartalları" diye de anılan sınır birlikleri yasa dışı geçişlere yönelik denetim ve önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerinin son 1 haftadaki operasyonlarında 17'si Fetullahçı Terör Örgütü, 8'i PKK/KCK mensubu 25 şüpheli Avrupa'ya kaçamadan sınırda yakalandı.

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