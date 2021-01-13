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Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Salih Baran   | 13.01.2021
Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Edirne

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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