Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne
Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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