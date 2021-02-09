Edirne merkezli 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma: 20 gözaltı
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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