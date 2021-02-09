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Edirne merkezli 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma: 20 gözaltı

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 09.02.2021
Edirne merkezli 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma: 20 gözaltı

Edirne

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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