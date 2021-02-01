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Türkiye

Edirne merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 01.02.2021
Edirne merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

Edirne

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen rütbeli askerler, avukatlar, doktor, öğretmen ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyon, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da başlatılan operasyon sürüyor.

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