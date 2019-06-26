Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Edirne
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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