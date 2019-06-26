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Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Cihan Demirci   | 26.06.2019
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Edirne

Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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