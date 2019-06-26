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Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Cihan Demirci   | 26.06.2019
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan araç duvara çarptı.

                

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı. 

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamanı yitirenler ise morga götürüldü. 

Edirne Valiliği: Dur ihtarına uymadı

Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

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