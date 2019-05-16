Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Van
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı köyü yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.
Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.
Kazada kamyonun kasasındaki düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.