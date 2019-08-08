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Düzce'deki selin izleri siliniyor

Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrasında en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde içme suyu çalışmaları için sondaj yapıldı.

Tayyib Hoşbaş   | 08.08.2019
Düzce'deki selin izleri siliniyor

Düzce

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerinde içme suyu çalışmaları sürdürülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normalleşmesi ve yaraların sarılması amacıyla İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekiplerin çalışmalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca'ya bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde çalışmaların yoğunlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esmahanım ve Uğurlu köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kuyu sondajları yapılarak kuyuların temizleme işlemleri başlatılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle zarar gören köy yollarını yenileme çalışmaları devam etmekte olup, Akçakoca Dilaver-Esmahanım sırt yolu, Cumayeri Hamascık-İmriz yolu, Cumayeri-Akpınar köy yolu ve Cumayeri Esentepe-Harmankaya-Büyükmelen ana yolu üzerinde çalışmalar sürmektedir."

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

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