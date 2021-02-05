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Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, önemli turizm merkezlerinden Düzce Akçakoca'da bazı vatandaşlar, denize girerek kumsalda güneşlendi.

Cem Ali Kuş   | 05.02.2021
Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denize girerek kumsalda güneşlendi.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü.

Yaklaşık bir haftadır sıcaklığın düşmediği bölgede, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda güneşin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları denize girdi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıkları bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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