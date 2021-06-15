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Düzce'de sağanak dereleri taşırdı, çok sayıda evi su bastı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizle birleşen iki derenin taşması sonucu evleri su basarken, bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Ömer Ürer,Cem Ali Kuş   | 15.06.2021
Düzce'de sağanak dereleri taşırdı, çok sayıda evi su bastı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, su taşkınlarına neden oldu.

İlçenin Ayazlı Mahallesi'nde denizle birleşen derenin taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı. Mahallede bulunan bir çok evin zemin katı suyla doldu. Öte yandan denizle birleşen Çivi Deresi'nde de sağanak sonucu taşkın oluştu.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri, taşkının yaşandığı bölgede iş makinaları ile açma çalışmaları yürütüyor.

Evlerini su basan vatandaşlar ise ellerindeki kovalarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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