Euro
10.26
Dolar
8.39
BIST 100
1,459.57
Altın
1,880.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.
logo
Türkiye

Düzce'de denizde Türk bayrağı açan gençler '19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Cem Ali Kuş   | 19.05.2021
Düzce'de denizde Türk bayrağı açan gençler '19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Kayabaşı plajında bir araya gelen gençler, bayramı kutlamak amacıyla denize girdi.

Hep birlikte marşlar söyleyerek Türk bayrağı açan gençler, yaktıkları meşalelerle bayramlarını coşkuyla kutladı.

Gençlerin denizde Türk bayrağı açarak kutlama yaptığı anlar drone ile de görüntülendi.

Melih Gökhan Kutluata, gazetecilere, denizde bayrak açarak 19 Mayıs'ı kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle bayramlarının buruk geçtiğini dile getiren Kutluata "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı bize armağan etti. Biz de gençler olarak toplandık, denizde, sahil kenarında kutlama yapalım dedik. En güzel şekilde temsil etmek için buradayız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Düzce'de denizde Türk bayrağı açan gençler '19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Düzce'de denizde Türk bayrağı açan gençler '19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Diyarbakır'da sporcular 19 Mayıs'ı su altında kutladı

Antalya'da dalgıçlar denizde dev Türk bayrağı açtı

19 Mayıs'ı Nemrut Dağı'nın zirvesinde kutladılar

19 Mayıs'ı Nemrut Dağı'nın zirvesinde kutladılar
Mega yat 'Khallılah' Bodrum'a geldi

Mega yat 'Khallılah' Bodrum'a geldi
Düzce'de tarlaları kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri şenliği

Düzce'de tarlaları kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri şenliği