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Düzce'de bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gökyüzünde bulutların arasında oluşan ay yıldız silueti, görenlerin ilgisini çekti.

Yavuz Emrah Sever   | 01.02.2021
Düzce'de bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti

Düzce

İlçede yaşayan vatandaşlar güneşin doğuşu sırasında kızıla bürünen bulutlar arasında oluşan ay yıldız siluetini fark etti.

Gölyaka'nın farklı noktalarından da gözlemlenen ilginç an, cep telefonu kamerasıyla vatandaşlarca kaydedildi.

İlçe sakinlerinden Samet Kalyoncu, AA muhabirine, gördüğü ay yıldız silueti karşısında çok şaşırdığını belirterek, "İlçenin farklı noktalarından da görünen durum çok hoşuma gitti. Özel bir an olduğu düşüncesiyle seyrine doyum olmayan anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim." diye konuştu.

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