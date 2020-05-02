Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
logo
Türkiye

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak Akay   | 02.05.2020
Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Sabah Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan, Almanya'da 1926'da inşa edilen 114 metrelik, Rus bayraklı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus denizciler Bellingshausen ve Lazarus'un Antarktika'yı keşfinin 200. yıl dönümü dolayısıyla dünya turuna çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geçmişte bazı filmlerde de kullanılan, 1965 yılında Sovyet Bilimler Akademisine devredilen "Kruzenshtern", eğitim gemisi olarak kullanılıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 402 bini aştı
Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor
New York'taki Türk derneğinin yardımları takdir topladı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 3462'ye çıktı

Benzer haberler

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Kadın girişimci köyde kurduğu markayı dünyaya tanıtmak istiyor

Kadın girişimci köyde kurduğu markayı dünyaya tanıtmak istiyor