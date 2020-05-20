Euro
7.47
Dolar
6.79
BIST 100
102,437.00
Altın
1,747.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında bulunuyor
logo
Türkiye

Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

Çiçek balına kıyasla daha güçlü aromatik yapıya sahip çam balının yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiği bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.05.2020
Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

Ankara

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) "Dünya Arı Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, bal, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yer tutuyor. Çam balı da bu anlamda büyük önem taşıyor. 

Reçineli bir bal olan çam balının çiçek balına kıyasla daha güçlü baharat yapısı ve kendine özgü bir tadı bulunuyor. Dünyadaki çam balının neredeyse yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor.

Türkiye, aynı zamanda dünyanın 25 arı alt türünün beşte birine ev sahipliği yapıyor.

Başta Muğla olmak üzere özellikle Türkiye’nin Ege Bölgesi'ndeki çam ormanlarındaki arılar, sadece belirli çam ağaçlarının sapında yaşayan bir kabuklu böcek türü olan "Marchalina Hellenica"nın bıraktığı kalıntıdan bal özü topluyor.

FAO ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), çam balının endüstrisini güçlendirmek, daha verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek ve bu özel balın dünya çapında tanınmasını artırmak için Türkiye'nin çam balı sektörü ile çalışıyor.

Türkiye, EBRD ve FAO desteği ile bu yerel bilgiyi korumak ve gelecek nesillerin arıcılık geleneğini sürdürmeleri amacıyla çam balının "Coğrafi İşaret" olarak kaydedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çam balının Coğrafi İşaret ile kaydedilmesinin, bu balı eşsiz kılan biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için üreticileri teşvik edeceği, aynı zamanda daha fazla uluslararası pazar fırsatı sağlayacağı ve baldan daha yüksek gelir elde edilebileceği belirtiliyor.

Çam balının Coğrafi İşaret kayıt süreci geçen yıl başlamıştı. Bu girişimin Türkiye'nin bal sektöründe yapılacak iyileştirmelere zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bin 594 oldu
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, 'Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün' çağrısı
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi

Benzer haberler

Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor

'Gıdanı Koru Kampanyası'na BM Gıda ve Tarım Örgütünden övgü

Gıdanı Koru Kampanyası ile gıda israfı ve kayıpları önlenecek

AFAD Başkanı Güllüoğlu: 28 il afet ve acil durum müdürlüğünde milli işletim sistemi Pardus'a geçildi

AFAD Başkanı Güllüoğlu: 28 il afet ve acil durum müdürlüğünde milli işletim sistemi Pardus'a geçildi
Çevrim içi kariyer platformu 'Yetenek Kapısı' tarafların kullanımına açıldı

Çevrim içi kariyer platformu 'Yetenek Kapısı' tarafların kullanımına açıldı
Türkiye genelinde 25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Türkiye genelinde 25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi