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Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda kasımda deniz, kum ve güneş keyfi

Antalya Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Talip Demirci   | 24.11.2020
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda kasımda deniz, kum ve güneş keyfi Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kaş'ta tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bazı ziyaretçiler denize girerken, bazıları güneşlendi.

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