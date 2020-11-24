Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda kasımda deniz, kum ve güneş keyfi
Antalya Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
İlçenin yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kaş'ta tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Bazı ziyaretçiler denize girerken, bazıları güneşlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.