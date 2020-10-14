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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Meclis grup toplantısında konuşuyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ele geçirilen 15 ton kaçak içki, basın mensuplarına gösteriliyor
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Türkiye

Dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonlarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 14.10.2020
Dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiğini bildirdi.

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