Dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonlarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiğini bildirdi.
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