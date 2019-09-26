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'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 sürücüye para cezası

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Orhan Onur Gemici   | 26.09.2019
'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63 sürücüye para cezası

Ankara

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

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