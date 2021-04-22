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DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında merkezi Lefkoşa'da bulunan KKTC Proje Müdürlüğünün görev süresi 7 Eylül 2031'e kadar uzatıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 22.04.2021
DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan, geçici yurt dışı teşkilatı olarak 10 yıllık proje süresiyle sınırlı olacak şekilde kurulan ve teşkilat merkezi Lefkoşa yer alan KKTC Proje Müdürlüğünün görev süresi 7 Eylül 2031'e kadar devam edecek.


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