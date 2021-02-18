Doğu'daki 6 ilde bazı yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Sivas ve Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı.
Sivas
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 272 mahalleye ulaşılamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesinden geçen alternatif yoldan sağlanıyor.
Bitlis
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 188 köy yolunun kapandığını söyledi.
Özel İdare ve Belediye karla mücadele ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı.
Kar nedeniyle beyaz örtüye bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.
Hakkari
Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy ve 87 mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de beyaza bürünen şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.
Muş
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladığını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin bekletildiğini kaydetti.
Yağışın ardından beyaza bürünen kentte belediye ekipleri kaldırım ve caddelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kent merkezindeki Göletli Park'ta da kar dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.
Sivas
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
İl genelinde soğuk hava da etkili oluyor.
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 262 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 262 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kar nedeniyle Bingöl-Sancak kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışması devam ediyor.
Belediye ekipleri de kapanan cadde ve mahalle yollarını açmak için sabahın erken saatinde çalışma başlattı.
Bu arada, kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.