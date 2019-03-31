Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına rağmen oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

Yunus Okur   | 31.03.2019
Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı bugün bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 7 derece ölçüldü. 

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Cumhur İttifakı'na oy veren herkes canımdır, kanımdır, kardeşimdir'

'Cumhur İttifakı'na oy veren herkes canımdır, kanımdır, kardeşimdir'

'Teröristin dini, milleti olmaz'

Doğuda 4 il için çığ ve kar uyarısı yapıldı

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

Oy pusulalarını PTT taşıyacak
CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı

CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı
'Tek teker' ile seçmenden babasına oy istiyor

'Tek teker' ile seçmenden babasına oy istiyor