Doğu'da kar yolları kapattı
Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; bazı il, ilçe ve köylerde ulaşım sağlanamıyor.
Ankara
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bölgede kısa süre önce etkili olan kardan dolayı Tunceli'de 139, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 45, Kemah ilçesinde 4 köy yolu ile Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.
Erzincan'daki yol açma çalışmaları, İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip tarafından 4 greyder, 2 bıçaklı kamyon ve 2 kepçe ile gerçekleştiriliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, Malatya'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Sincik ilçesinde toplam 36 köy ve 57 mezranın yolunun kapandığını söyledi.
Karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.
Bu arada, kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol temizleme çalışması yaptı.
Çelikhan ilçesinde yağışı fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak, gönüllerince eğlendi.
Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karın araçlar ve ağaçların üzerini beyaz örtüyle kaplaması, güzel görüntüler oluşturdu.
Malatya
Malatya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 82 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Dün öğlen saatlerinde kapanan Malatya-Pütürge kara yolu Kubbe Dağı geçidi ise henüz ulaşıma açılamadı.
Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.
Sivas
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.