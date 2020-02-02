Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 293 kişi, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

İlhami Erkılıç,Günay Nuh,Hüseyin Demirci,Cüneyt Çelik   | 02.02.2020
Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gün önce başlayan ve gece boyu devam edan kar yağışı ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum-Çat Yaylasu mevkisi, Çat- Bingöl Karlıova arası, Çat-Çatak ve Parmaksız mevkisi, Kılınçdere Mardo Dağı, Kop Dağı, Hınıs/Yeniköy-Gülçayır, Akören Mahalleleri, Pazaryolu-Gülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryolu-İspir arası, Erzurum-Narman yolu, Karayazı-Kırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, Köprüköy-Yağan arası, Karaçoban-Karagöz mevkilerinde mahsur kalan 98 araçtaki 293 vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile kurtarıldı."

Ardahan

Ardahan'da kent merkezinin yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları yetkilileri, Ardahan-Posof, Şavşat ve Çıldır-Aktaş yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kars

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Yarıyıl tatili hem Erzurumlu turizmcilerin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü

Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımın gizli kahramanları görev başında

Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor

Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligde ve kupadaki hedefi zirve

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligde ve kupadaki hedefi zirve
Kayak merkezine gidemeyen köylü çocuklar dağ yamacını piste çevirdi

Kayak merkezine gidemeyen köylü çocuklar dağ yamacını piste çevirdi