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Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Muhammet Emin Horuz   | 07.02.2020
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Hatay, Osmaniye, Adana Doğu kesimleri ve Sakarya çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağacağı tahmin ediliyor.

Fırtına bekleniyor

Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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