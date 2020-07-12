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Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Enes Duran   | 12.07.2020
Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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