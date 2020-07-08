Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
119,665.70
Altın
1,803.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da aranan şüpheli, kendisini durduran 2 polis memurunu bıçakla yaraladı, ayağından silahla vuruldu
logo
Türkiye

Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın meydana gelebilecek yer yer aşırı sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Muhammet Emin Horuz   | 08.07.2020
Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Giresun, Ordu, Gümüşhane (Kürtün ve Torul ilçeleri) ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın da Rize'de yerel olarak şiddetli ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) yağış tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
'İnsanın psikolojisi bozuluyor'

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Eskişehir'de alt geçit ve ana caddelerde araçlar mahsur kaldı