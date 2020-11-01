Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.11.2020
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar görüleceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde de akşam saatlerinden başlamak üzere yerel olarak kuvvetli yağış meydana geleceği öngörüldüğünden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuklarda Kovid-19'un tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti
Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Serin ve yağışlı hava geliyor

Serin ve yağışlı hava geliyor
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı