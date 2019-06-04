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Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yarışacağı "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinciye 10 bin lira ödül verilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 04.06.2019
Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül

Ankara

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğraflarla katılım sağlanacak olan "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunma amacını taşıyor.

İkincisi düzenlenen yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen 3 aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak.

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek.

Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Bu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek.

Yarışmaya 21 Haziran'a kadar başvurulabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eserle katılmıştı.

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