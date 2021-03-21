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Doğu Anadolu'da yarın kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.03.2021
Doğu Anadolu'da yarın kar yağışı bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Denizlerde, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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