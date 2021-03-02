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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Hilmi Tunahan Karakaya,Günay Nuh   | 02.03.2021
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10, Ağrı'da 6, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 124, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan Ardahan'da kar yağışının ardından, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü ve çevresi beyaz örtüsü ile güzel manzaralar oluşturdu.


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