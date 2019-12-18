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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

İlhami Erkılıç   | 18.12.2019
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Kars ve Erzurum'da 11, Ağrı'da 8, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 21 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 51, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 25, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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