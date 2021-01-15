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Türkiye

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 15.01.2021
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Yağışlar, Muş ile Bitlis'in batı ve güney kesimleri ile Hakkari çevrelerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı bölgede, rüzgar güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometre kuvvetinde esecek.

Yüksek kesimlerde fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Bitlis'te 0, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4 ve Hakkari'de 1 derece olması tahmin ediliyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle tipi, buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşme, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

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