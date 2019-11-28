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Türkiye

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

Dilara Zengin   | 28.11.2019
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve ülkenin genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



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