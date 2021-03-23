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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğinde konuşuyor
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Cüneyt Kemal Özkök   | 23.03.2021
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yarın mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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