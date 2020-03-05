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Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı dolayısıyla ulaşımda aksamalar bekleniyor.

Göksel Yıldırım   | 05.03.2020
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın akşam ile cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma olabileceğine işaret edilerek, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

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