Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçildi
Arama kurtarma ekipleri Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.
Izmir
İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
- Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
- Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı
Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.
Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.
Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.