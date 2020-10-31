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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Türkiye

Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçildi

Arama kurtarma ekipleri Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.

Haydar Toprakçı,Ali Korkmaz   | 31.10.2020
Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçildi

Izmir

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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