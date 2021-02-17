Doğadan izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza
Samsun'un Atakum ilçesinde doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kayagüney Mahallesi'nde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U'yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladıkları 13,5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderildi.
E.K. ve Y.U'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.