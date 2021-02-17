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Doğadan izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza

Samsun'un Atakum ilçesinde doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

İlyas Gün   | 17.02.2021
Doğadan izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza

Samsun

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kayagüney Mahallesi'nde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin topladıkları 13,5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

E.K. ve Y.U'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.

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