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Doğa harikası Üçkaya gölü her mevsim ayrı güzel

Iğdır'da bulunan doğa harikası Üçkaya gölü, her mevsim sunduğu güzellikleriyle büyülüyor.

Hüseyin Yıldız   | 16.09.2020
Doğa harikası Üçkaya gölü her mevsim ayrı güzel Fotoğraf: Hüseyin Yıldız /AA

Iğdır

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, dağlık arazi yapısına sahip bölgede doğaya renk katıyor. 

Etrafındaki ağaçlar, sazlıklar ve birbirinden farklı bitki örtüsüyle kartpostallık manzaralar sunan göl, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. 

AA ekibince havadan görüntülenen ve içerisinde yüzen adacıkların yer aldığı, 1500 rakımdaki göl, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

"Doğal ortamı bozulmamış nadir göllerden"

Köy sakinlerinden Sabri Sarcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üçkaya gölünün son zamanlarda çok sayıda gezgin tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Doğa tutkunlarının bölgeye adeta akın ettiğini belirten Sarcan, "Gölümüz, doğal ortamı bozulmamış nadir göllerdendir. Doğaseverleri bu gölü görmeye davet ediyoruz." dedi.

Gölde birçok canlı türünün olduğunu aktaran Sarcan, "Balık ve kuş türleri ilgi çekiyor. Fotoğrafçılar için inanılmaz zengin görüntüler var. Gölün içinde yüzen adalar var. Son zamanlarda bayağı ilgi görüyor, Iğdır ve çevre illerden ziyaretçiler geliyor." diye konuştu.

"Doğaseverlerin ve doğa sporcularının görmesi gereken bir göl"

Göl ve civarında çeşitli spor etkinliklerinin gerçekleştirildiğini de ifade eden Sarcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göle çok ilgi var, gelen ziyaretçiler gölün etrafına kamp kuruyor, doğa yürüyüşü yapıyor ve botlarla gölün içinde geziyor. Gölün daha da üne kavuşması ve daha fazla ziyaretçi çekmesi için köy olarak bir proje hazırlandı, ilgili yerlere sunuldu ve şu an yapılmasını bekliyoruz. Üçkaya gölü doğaseverlerin ve doğa sporcularının görmesi gereken bir göl.

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Doğa harikası Üçkaya gölü her mevsim ayrı güzel

Doğa harikası Üçkaya gölü her mevsim ayrı güzel