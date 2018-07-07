Diyarbakır'dan 50 öğrenci Bosna Hersek'e uğurlandı

Diyarbakır'da, görevlendirme yapılan merkez Kayapınar Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Okuyorum Bosna'ya Uçuyorum" projesi ile 50 öğrenci, Bosna Hersek'e gönderildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'dan 50 öğrenci "Okuyorum Bosna'ya Uçuyorum" projesi kapsamında Bosna Hersek'e gitti.

Görevlendirme yapılan merkez Kayapınar Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında belirlenen 200 öğrencin katıldığı 4 aylık eğitim programı sonrasında başarılı olan 50 öğrenci, "Diyarbekir'den Saraybosna'ya Gönül Köprüsü" sloganıyla Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törenle Bosna Hersek'e uğurlandı.

Öğrenciler, Güney Ekspresi ile önce Ankara'ya buradan yüksek hızlı trenle İstanbul'a ardından da uçakla Bosna Hersek'e gidecek.

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Ali Karakaş, yaptığı açıklamada, proje kapsamında seçtikleri 200 öğrenciye belirledikleri 5 kitap okuttuklarını ve bu sürecin sonunda başarılı gördükleri 50 öğrenciyi seyahate çıkaracaklarını söyledi.

Okuttukları kitaplardan üçünün Bosna Hersek ağırlıklı olduğunu kaydeden Karakaş, öğrencileri kitap yazarlarıyla da buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Trenle önce Ankara'ya oradan da hızlı trenle İstanbul'a geçecek öğrencilerin daha sonra uçakla Saraybosna'ya gönderileceğini ifade eden Karakaş, "Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret edecekler, Mostar'a geçecekler, ardından da Srebrenitsa Katliamı'nın olduğu yere gidecekler." dedi.

Projeyle öğrencileri kitapla buluşturduklarını dile getiren Karakaş, öğrencilerin kitaplardaki mekanları gezme imkanı bulacaklarını ve bunun onlara ayrı bir ufuk açacağını aktardı. Karakaş, "Öğrenciler proje sayesinde Diyarbakır'ın dışına çıkmış ve farklı bir ufka yelken açmış olacaklar." ifadesini kullandı.

Bu çalışmalarını devam ettireceklerini, gelecek yıl ve bir sonraki yıl "Okuyorum, Kudüs'e Uçuyorum" ve "Okuyorum Endülüs'e Uçuyorum" gibi projeleri hayata geçireceklerini aktaran Karakaş, projeye destek veren Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Kayapınar Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cihad Kayhan, Belediye Başkan Vekili Balcı'nın kitaba, eğitime, bilgiye, bilime, teknolojiye önem verdiğini belirtti.

Uğurlanan 12. sınıf öğrencisi Eda Ernim, projede yer almaktan ve giden öğrenciler arasında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'e gitmekten dolayı heyecanlı olduğunu belirten Ernim, "Heyecanlıyım ama bir bakıma da buruk bir hüzün var. Bosna topraklarında birçok şehit var. 'Tarihe Tanıklığım' kitabını okuduğumda oradaki katliamları öğrendik. Toprağın altında bilinmeyen mezarlarda birçok insan var." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yunus Alpfidan da ilk defa uçağa bineceği, yurt dışına çıkacağını, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"Biz projeyle sadece okumakla kalmayıp okuduğumuz yerleri gezmeye, kitabı canlı olarak yaşamaya gidiyoruz. Kitaplarda çok şey öğrendik, katledilenleri, direnişleri ve inancın insanı nereye kadar götürebileceğini öğrendik." diyen Alpfidan, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Öğrenciler aileleriyle vedalaştıktan sonra bindikleri trenle Ankara'ya uğurlandı.

Muhabir: Ahmet Kaplan